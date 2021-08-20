Суд обязал жителя Сумщины уплатить 40 тыс. грн за нарушение природоохранного законодательства Сумской апелляционный суд обязал жителя Роменского района уплатить около 40 000 гривен за нарушение природоохранного законодательства.

Мужчина самовольно совершил незаконный сброс воды из водоема, расположенного на территории Андрияшевского сельского совета Роменского района. По информации Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области, объем самопроизвольно использованной воды составляет 12,6 тыс. м3.

Нарушение требований природоохранного законодательства зафиксировано Государственной экологической инспекцией в Сумской области. Во время одного из рейдов инспектор по охране окружающей среды установил, что в земляном теле гидросооружения вкопаны две полиэтиленовые трубы, с помощью которых производится сброс воды. Впоследствии выяснилось, что к этому причастен местный житель, у которого не было ни разрешения на специальное водопользование, ни права собственности на указанный выше водоем. На него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 48 КУоАП и вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в сумме 238 грн. Мужчина штраф уплатил.

Кроме того, Госэкоинспекция направила мужчине претензию о добровольном возмещении ущерба, обусловленного самовольным использованием водных ресурсов при отсутствии разрешительных документов. Сумма, подлежащая возмещению, составила 36 647 грн. Однако ущерб, причиненный государству, правонарушитель до сих пор не возместил.

Роменская окружная прокуратура в интересах государства обратилась в Роменский горрайонный суд с иском о взыскании с правонарушителя ущерба, причиненного вследствие нарушения природоохранного законодательства. Суд первой инстанции иск удовлетворил и взыскал с роменчанина 36 647 грн.

Не согласившись с таким решением, ответчик обратился в Сумской апелляционный суд. Просил отменить решение местного суда, поскольку, по его мнению, истцом должным образом не доказан объем воды, использованный им самовольно без разрешительных документов и как следствие - размер причиненного ущерба. Поэтому, как утверждал, расчет размера причиненного ущерба необоснован.

Рассмотрев материалы апелляционного производства, коллегия судей гражданской палаты апелляционного суда оставила по-прежнему решение суда первой инстанции, а апелляционную жалобу лица – без удовлетворения, поскольку Роменский горрайонный суд правильно установил фактические обстоятельства дела, соблюдая принцип состязательности, и на основании предоставленных сторонами доказательств принял решение соблюдением норм материального и процессуального права. Таким образом, пришел к обоснованному выводу о наличии оснований взыскания с ответчика в пользу государства убытков в сумме 36647 гривен.