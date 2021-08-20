Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:13571

Суд обязал жителя Сумщины уплатить 40 тыс. грн за нарушение природоохранного законодательства

Сумской апелляционный суд обязал жителя Роменского района уплатить около 40 000 гривен за нарушение природоохранного законодательства.

Мужчина самовольно совершил незаконный сброс воды из водоема, расположенного на территории Андрияшевского сельского совета Роменского района. По информации Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области, объем самопроизвольно использованной воды составляет 12,6 тыс. м3.

Нарушение требований природоохранного законодательства зафиксировано Государственной экологической инспекцией в Сумской области. Во время одного из рейдов инспектор по охране окружающей среды установил, что в земляном теле гидросооружения вкопаны две полиэтиленовые трубы, с помощью которых производится сброс воды. Впоследствии выяснилось, что к этому причастен местный житель, у которого не было ни разрешения на специальное водопользование, ни права собственности на указанный выше водоем. На него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 48 КУоАП и вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в сумме 238 грн. Мужчина штраф уплатил.

Кроме того, Госэкоинспекция направила мужчине претензию о добровольном возмещении ущерба, обусловленного самовольным использованием водных ресурсов при отсутствии разрешительных документов. Сумма, подлежащая возмещению, составила 36 647 грн. Однако ущерб, причиненный государству, правонарушитель до сих пор не возместил.

Роменская окружная прокуратура в интересах государства обратилась в Роменский горрайонный суд с иском о взыскании с правонарушителя ущерба, причиненного вследствие нарушения природоохранного законодательства. Суд первой инстанции иск удовлетворил и взыскал с роменчанина 36 647 грн.

Не согласившись с таким решением, ответчик обратился в Сумской апелляционный суд. Просил отменить решение местного суда, поскольку, по его мнению, истцом должным образом не доказан объем воды, использованный им самовольно без разрешительных документов и как следствие - размер причиненного ущерба. Поэтому, как утверждал, расчет размера причиненного ущерба необоснован.

Рассмотрев материалы апелляционного производства, коллегия судей гражданской палаты апелляционного суда оставила по-прежнему решение суда первой инстанции, а апелляционную жалобу лица – без удовлетворения, поскольку Роменский горрайонный суд правильно установил фактические обстоятельства дела, соблюдая принцип состязательности, и на основании предоставленных сторонами доказательств принял решение соблюдением норм материального и процессуального права. Таким образом, пришел к обоснованному выводу о наличии оснований взыскания с ответчика в пользу государства убытков в сумме 36647 гривен.

Право Штраф
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Украине запретили отпускать лекарство детям
17.11.2021 16:42

В Украине запретили отпускать лекарство детям

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий установление административной ответственности за продажу лекарственных средств малолетним....

В Сумах оштрафовали перевозчика мусора на 34 тыс. грн
26.10.2021 15:52

В Сумах оштрафовали перевозчика мусора на 34 тыс. грн

В судебном порядке доказана законность штрафа в размере 34 тыс. грн. за недопуск к проверке, примененной в отношении ООО А-Муссон»....

Штрафы за незаконный вылов рыбы увеличили в сотни раз
07.10.2021 13:43

Штрафы за незаконный вылов рыбы увеличили в сотни раз

Кабинет министров Украины поддержал инициативу Госрыбагентства и увеличил штрафы за незаконный вылов рыбы в десятки и сотни раз в зависимости...

Ограничения для бизнеса в «красной» и «желтой» зонах
22.09.2021 17:01

Ограничения для бизнеса в «красной» и «желтой» зонах

В "красной" зоне бизнес сможет работать, если 100% работников и посетителей вакцинированы. Об этом сообщил Денис Шмыгаль на заседании правительства....

Сумчанам на заметку: за перебои в электроснабжении положена компенсация
20.08.2021 15:31

Сумчанам на заметку: за перебои в электроснабжении положена компенсация

Украинцам рассказали какую компенсацию можно получить за перебои в электроснабжении.

НКРЭКУ повысила размер компенсации потребителям, которая должна прийти автоматически...

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 476 человек
Сегодня 08:35
Невозможное возможно! Украинские звезды и клиенты сети «АТБ» помогли собрать для помощи онкобольным детям почти 30 млн гривен
Сегодня 14:39
Сумские футзалисты проиграли лидеру
Сегодня 14:39
В Сумах общественный транспорт будет брать и стоячих пассажиров
Сегодня 14:27
График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных
Сегодня 14:15
На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий
Сегодня 14:04
В Сумах будут судить главу ликвидационной комиссии за продажу здания Сумского аэропорта
Сегодня 13:44
На Сумщине пограничники задержали азербайджанца, который пытался незаконно пересечь границу с РФ
Сегодня 13:20
Мэр Сум назначил нового директора ФК «Сумы»
Сегодня 12:59
«Ураган» без шансов проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов
Сегодня 12:39
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 11:58
В Ахтырке реставрируют «мужскую гимназию» за 50 млн грн
Сегодня 11:19
view counter
view counter

Статьи

Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
Вчера 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
30.11.2021 18:16
В Україні оновили перелік небезпечних порід собак
30.11.2021 16:50
Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка» ®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.