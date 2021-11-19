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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:41282

На Сумщине туман и порывы ветра

Утром и первой половиной дня 3 декабря по Сумской области и Сумы сохранится туман, видимость 200-500 м.

Днем ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с (I-й уровень опасности, желтый), сообщает Сумской областной гидрометцентр.

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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