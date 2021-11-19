На Сумщине туман и порывы ветра

Днем ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с (I-й уровень опасности, желтый), сообщает Сумской областной гидрометцентр.
В начале новой недели под влиянием южного циклона по имени Benedikt на Сумщине ожидается дождливая, ветреная погода с колебаниями температуры....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных...
В ближайшие дни погоду в Сумской области будет определять область повышенного давления....
В начале недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием холодной воздушной массы в тыловой части циклона....
В выходные погода Сумщины будет формироваться под влиянием циклона....