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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 21:55723

Полицейские разыскали без вести пропавшую школьницу из Краснополья в Кривом Роге

Почти сутки продолжались поиски 15-летней девушки, которая с утра пошла в школу и домой не вернулась. Оказалось, что за это время она успела добраться до Кривого Рога.

Вчера в дежурную часть отделения полиции №2 (Краснополье) Сумского районного управления полиции позвонила по телефону женщина и сообщила, что около 7 часов утра ее дочь пошла в школу, но домой не вернулась.

Менее чем за сутки поисков полицейским удалось установить местонахождение девушки. Как оказалось, она находилась в городе Кривой Рог.

Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
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