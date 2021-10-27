Полицейские разыскали без вести пропавшую школьницу из Краснополья в Кривом Роге

Вчера в дежурную часть отделения полиции №2 (Краснополье) Сумского районного управления полиции позвонила по телефону женщина и сообщила, что около 7 часов утра ее дочь пошла в школу, но домой не вернулась.
Менее чем за сутки поисков полицейским удалось установить местонахождение девушки. Как оказалось, она находилась в городе Кривой Рог.
Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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