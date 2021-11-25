Сегодня решающий матч в футзальной Лиге чемпионов для сумчанина Артема Фаренюка (трансляция)

В группе Д сегодня встретятся чемпион Украины ивано-франковский «Ураган» с сумчанином Артемом Фаренюком в составе и местная «Бенфика». Начало игры в 22.30 по киевскому времени.
Это будет по сути матч за выход в финал четырех, ведь туда попадают только победители групп, а у обоих соперников после первого тура по 3 очка. И именно в их противостоянии определится участник решающей стадии Лиги чемпионов.
Напомним: вчера «Ураган» обыграл испанский клуба «Леванте» 5:3 (один гол на счету артема Фаренюка), а «Бенфика» обыграла венгерский «Халадас» 8:3.
1 декабря ивано-франковский «Ураган» стартовал в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА....
В пятницу, 3 декабря, состоится календарный матч 14-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
Сегодня, 1 декабря, стартует элитный раунде футзальной Лиги чемпионов УЕФА....
В домашнем матче в рамках пятого тура Первой лиги чемпионата Украины по футзалу среди команд группы Восток, который проходил в...
Сегодня, 28 ноября, прошли игры 1-го тура чемпионата города по футзалу....