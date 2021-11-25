Сегодня решающий матч в футзальной Лиге чемпионов для сумчанина Артема Фаренюка (трансляция) В Лиссабоне продолжаются игры футзальной Лиги чемпионом УЕФА.

В группе Д сегодня встретятся чемпион Украины ивано-франковский «Ураган» с сумчанином Артемом Фаренюком в составе и местная «Бенфика». Начало игры в 22.30 по киевскому времени.

Это будет по сути матч за выход в финал четырех, ведь туда попадают только победители групп, а у обоих соперников после первого тура по 3 очка. И именно в их противостоянии определится участник решающей стадии Лиги чемпионов.

Напомним: вчера «Ураган» обыграл испанский клуба «Леванте» 5:3 (один гол на счету артема Фаренюка), а «Бенфика» обыграла венгерский «Халадас» 8:3.