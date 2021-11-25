Лебединские полицейские нашли заблудившегося в лесу пенсионера Меньше суток понадобилось правоохранителям, чтобы разыскать 70-летнего мужчину, который ушел из дома в направлении лесного массива и обратно не вернулся.

Вчера, около 17 часов, в отделение полиции №3 (г. Лебедин) Сумского районного управления полиции поступило сообщение от жительницы Лебедина о том, что ее брат, около 13 часов того же дня, пошел в лесной массив и домой так и не вернулся.

На розыск пропавшего без вести был задействован весь личный состав полиции Лебединщины. Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографией мужчины были разосланы во все территориальным подразделениям полиции области. К розыску подключились работники лесного хозяйства, егеря, односельчане пропавшего и все небезразличные граждане.

Поиски продолжались всю ночь, их усложняли погодные условия. И уже к утру такая слаженная работа дала свой положительный результат – пенсионера нашли целым и невредимым и уже вернули домой.

Руководство полиции Лебединщины выражает благодарность задействованному подчиненному составу отделения полиции, работникам лесного хозяйства, егерям и всем небезразличным гражданам, которые приобщались к поиску пропавшего, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.