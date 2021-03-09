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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:59761

Бывшего кадета-панкратиониста, осужденного за изнасилование сумчанки, взяли под стражу

Сегодня, 2 декабря, Владислава Кривошей, осужденный за изнасилование, отправился отбывать срок.

Об этом сообщила потерпевшая Ирина Челоманова в Фейсбуке. Информацию подтвердила и пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, сегодня во исполнение приговора суда злоумышленника задержали сотрудники уголовной полиции Сумского районного управления полиции и взяли его под стражу.

Напомним: Владислав Кривошей не явился на оглашение приговора апелляционного суда, который оставил в силе приговор Заречного райсуда Сум, поэтому были опасения, что бывший кадет сбежал.

Напомним: событие произошло 8 марта 2019 года. Тогда 23-летняя девушка возвращалась домой с работы, как в одном из переулков ул. Троицкая на нее напал неизвестный, ударил и изнасиловал. Случайный прохожий спугнул преступника, и тот убежал, но был задержан спустя несколько часов патрульной полицией. Как оказалось, это был 16-летний Владислав Кривошей, тогда учащийся Кадетского корпуса, который к тому же занимался панкратитоном, так что у девушки не было шансов. Следствие и суды длились почти 3 года.

Право Владислав Кривошей
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