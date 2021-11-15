Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:06147

На Сумщине будут судить наркодельцов, организовавших нарколаборатории

Будут судить семь человек, которые обустроили две нарколаборатории и изготавливали метадон в больших размерах для продажи на Киевщине, Сумщине и Полтавщине.

Сумской областной прокуратурой 1 декабря  утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы и четырех их сообщников, которые обустроили две нарколаборатории, где изготовляли для продажи наркотические вещества в больших размерах (ч. 2 и ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст.309, ч. 2 ст.311, ч. 3 ст.28/ч.2 ст.317, ч. 2 ст.317 УК Украины).

По данным следствия, 39-летний житель Яготина в Киевской области организовал в двух подпольных лабораториях изготовление наркотического средства «метадон» в больших размерах. В организованную группу входило еще двое мужчин, еще четырех они привлекали в качестве подельников. Среди обвиняемых трое жителей Сумской области, отвечавших за реализацию наркотиков в Сумской области. В то же время, другие участники группы распространяли готовую продукцию еще на территории Киевщины и Полтавщины.

По месту жительства всех участников наркогруппы и расположения лабораторий было проведено 16 санкционированных обысков. Обнаружены и изъяты метадон, амфетамин, марихуана, оборудование для изготовления наркотиков, наркотические средства на стадии изготовления, прекурсоры, шприцы с порошкообразным веществом и жидкостью, зип-пакеты с наркотиками, мобильные телефоны и компьютерная техника.

 Досудебное расследование было проведено следователями Следственного управления главного управления Нацполиции в Сумской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Наркотики
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские патрульные задержали буйного наркомана
Вчера 11:00

Сумские патрульные задержали буйного наркомана

На улице Ремесленной патрульные роты тактико-оперативного реагирования обнаружили мужчину, который нарушал общественный порядок....

В Ахтырке копы остановили водителя-наркомана
29.11.2021 08:02

В Ахтырке копы остановили водителя-наркомана

На автодороге Н 12 Сумы — Полтава патрульные остановили водителя с признаками опьянения, который имел с собой вещество, похожее на...

Сумские патрульные задержали наркозакладкичка (видео)
25.11.2021 18:13

Сумские патрульные задержали наркозакладкичка (видео)

Вчера, около 9 часов утра, патрулируя улицу Ватутина, стражи порядка обнаружили подозрительного мужчину....

В Сумах полицейские изъяли посылки с наркотиками
25.11.2021 17:54

В Сумах полицейские изъяли посылки с наркотиками

Наркотические средства и психотропные вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции в посылках в одном из отделений курьерской доставки в...

На сумской таможне обнаружили наркотики в банке с вареньем
15.11.2021 12:07

На сумской таможне обнаружили наркотики в банке с вареньем

На таможенном посту «Бачевск» задержан гражданин, пытавшийся пересечь границу с наркотическим веществом....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 371 человека
Сегодня 08:34
Новый детсад в Сумах не откроется и на этой неделе (фото)
Сегодня 15:19
На Сумщине будут судить наркодельцов, организовавших нарколаборатории
Сегодня 15:06
Понад 32 млн грн отримали від НСЗУ лікарні Сумщини за лікування COVID-19 у ІІІ кварталі 2021 року
Сегодня 15:03
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом и сарай
Сегодня 14:17
На Сумщине средняя зарплата на 2 тысячи меньше среднеукраинской
Сегодня 14:16
Аферист представился мэром Шостки и выманил у пенсионерки 8500 гривен
Сегодня 13:40
Шостка стала первой на Сумщине, где заработал пункт вакцинации для детей
Сегодня 13:35
Конотопские борцы отличились в Долине
Сегодня 12:48
На остановке в центре Сум появилась тактильная плитка
Сегодня 11:58
За 10 місяців 2021 року на Сумщині зареєстровано 108 випадків ВІЛ-інфекції та 61 випадок СНІДу
Сегодня 11:18
Сумской футзалист забил в Лиге чемпионов
Сегодня 10:40
view counter
view counter

Статьи

Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
Сегодня 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
Вчера 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
Вчера 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
30.11.2021 18:16
В Україні оновили перелік небезпечних порід собак
30.11.2021 16:50
Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка» ®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.