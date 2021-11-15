На Сумщине будут судить наркодельцов, организовавших нарколаборатории Будут судить семь человек, которые обустроили две нарколаборатории и изготавливали метадон в больших размерах для продажи на Киевщине, Сумщине и Полтавщине.

Сумской областной прокуратурой 1 декабря утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы и четырех их сообщников, которые обустроили две нарколаборатории, где изготовляли для продажи наркотические вещества в больших размерах (ч. 2 и ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст.309, ч. 2 ст.311, ч. 3 ст.28/ч.2 ст.317, ч. 2 ст.317 УК Украины).

По данным следствия, 39-летний житель Яготина в Киевской области организовал в двух подпольных лабораториях изготовление наркотического средства «метадон» в больших размерах. В организованную группу входило еще двое мужчин, еще четырех они привлекали в качестве подельников. Среди обвиняемых трое жителей Сумской области, отвечавших за реализацию наркотиков в Сумской области. В то же время, другие участники группы распространяли готовую продукцию еще на территории Киевщины и Полтавщины.

По месту жительства всех участников наркогруппы и расположения лабораторий было проведено 16 санкционированных обысков. Обнаружены и изъяты метадон, амфетамин, марихуана, оборудование для изготовления наркотиков, наркотические средства на стадии изготовления, прекурсоры, шприцы с порошкообразным веществом и жидкостью, зип-пакеты с наркотиками, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Досудебное расследование было проведено следователями Следственного управления главного управления Нацполиции в Сумской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.