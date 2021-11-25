В Сумах обнаружили граждан Зимбабве и Нигерии – нарушителей миграционного законодательства Общая межведомственная группа, в состав которой вошли оперативные сотрудники пограничного ведомства и работники миграционной службы, в г. Сумы провели мероприятия по проверке порядка соблюдения иностранцами миграционного законодательства Украины.

Правоохранители провели соответствующие проверки в заведениях быстрого питания, хостелах, базарах и общежитиях некоторых учебных заведений. В результате совместных действий правоохранители обнаружили двух иностранцев-нарушителей из Зимбабве и Нигерии.

Гражданин Зимбабве по истечении срока действия вида на временное проживание в Украине не выехал за пределы территории Украины. В отношении него правоохранителями составлен административный протокол по ч. 1 ст. 203 КУоАП и наложен штраф в размере 3400 гривен. Кроме того, вынесено решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на три года.

Что касается гражданина Нигерии, он не принял в предусмотренные законом сроки меры по регистрации иностранного гражданина на территории Украины, которого он пригласил к себе в гости. В отношении иностранца составлен административный протокол по ст. 205 КУоАП и наложен штраф в размере 340 гривен.

С начала года на участке ответственности Сумского отряда пограничники совместно с представителями других правоохранительных органов выявили более 430 нарушителей украинского законодательства в миграционной сфере и наложили штрафы на общую сумму более 1 миллиона гривен.