Понад 32 млн грн отримали від НСЗУ лікарні Сумщини за лікування COVID-19 у ІІІ кварталі 2021 року Лікування пацієнтів з COVID-19 оплачує Національна служба здоров’я. Для пацієнта медична допомога у стаціонарі безоплатна.

1184 пацієнти з ковідом були госпіталізовані в Сумській області з липня по вересень 2021 року. З них 551 у легкому стані, 508 у середньому та 125 — важкому. За їх лікування НСЗУ заплатила більше 32,4 млн грн 9 лікарням області. Стаціонарну допомогу пацієнтам в цей період надавали 32 медичні команди.

Станом на сьогодні в області вже 20 лікарень мають договір з НСЗУ на госпіталізацію пацієнтів з ковідом. НСЗУ укладає договори лише з тими лікарнями, які входять у визначений перелік для госпіталізації та відповідають вимогам.

Лікування пацієнтів з COVID-19 у медзакладах в стаціонарних умовах є безоплатним. У тому числі і ліки, передбачені протоколом лікування COVID-19 та Національним переліком лікарських засобів.

Зокрема, безоплатними є:

огляд, тестування на COVID-19 ;

вся подальша медична допомога . В тому числі киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до апаратів ШВЛ та ЕКМО;

вся діагностика та аналізи ;

ліки та знеболення.

Найефективнішим способом запобігти важкому перебігу коронавірусної хвороби і госпіталізації є вакцинація. Вона також безоплатна і входить у Програму медичних гарантій.

За даними електронної системи охорони здоров’я, за третій квартал 2021 року в області провакциновано 160 929 осіб, з них двома дозами 122 035.

За проведення вакцинації проти ковіду медзакладам також платить НСЗУ. Так, з липня по вересень за цим напрямом заклади Сумської області отримали 10,6 млн грн.

Для того, щоб щепитися від COVID-19 не потрібна декларація з сімейним лікарем. Пройти вакцинацію від коронавірусу можна у будь-якому зручному пункті щеплення. Шукайте пункти щеплення на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Національна служба здоров’я — прозорий закупівельник медичних послуг. Кожен може в реальному часі слідкувати за діяльністю НСЗУ на сайті служби або ознайомитися з квартальними та річними звітами. Звіт за третій квартал роботи у 2021 році: https://nszu.gov.ua/storage/files/3qrt2021-report.pdf.