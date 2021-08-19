На Сумщине средняя зарплата на 2 тысячи меньше среднеукраинской

В октябре 2021 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 12 005 грн. (в целом по Украине -14045 грн.).
По сравнению с октябрем 2020 года среднемесячная заработная плата выросла на 17,1%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 4,5%.
Самая высокая средняя зарплата была в добывающей промышленности – 16770 грн, на предприятиях по снабжению электроэнергией и газом – 15312 грн, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 15122 грн, финансовой и страховой деятельности – 13649 грн, транспорта, складского хозяйства – 12171 грн, здравоохранения и предоставление социальной помощи – 10456 грн, образования – 10222 грн. Наименьшими были начисления работникам почтовой и курьерской деятельности – 6280 грн.
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в сентябре...
В августе 2021 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 12 107 грн (в целом по...
В течение января-июля численность населения Украины сократилась на 226 тыс. человек и по состоянию на 1 августа 2021 года составила...
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате на предприятиях Сумской области в июле 2021 года....
Стало известно, в каких регионах работодатели предлагают наибольшую и наименьшую зарплату....