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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине средняя зарплата на 2 тысячи меньше среднеукраинской

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате на предприятиях Сумской области в октябре 2021 года.

В октябре 2021 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 12 005 грн. (в целом по Украине -14045 грн.).

По сравнению с октябрем 2020 года среднемесячная заработная плата выросла на 17,1%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 4,5%.

Самая высокая средняя зарплата была в добывающей промышленности – 16770 грн, на предприятиях по снабжению электроэнергией и газом – 15312 грн, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 15122 грн, финансовой и страховой деятельности – 13649 грн, транспорта, складского хозяйства – 12171 грн, здравоохранения и предоставление социальной помощи – 10456 грн, образования – 10222 грн. Наименьшими были начисления работникам почтовой и курьерской деятельности – 6280 грн.

Экономика Средняя зарплата Статистика
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