На Сумщине перевернулась фура По информации «Путивльских ведомостей», пока предварительной, вчера днем фура везла брикеты из Шостки.

И по словам водителя, навстречу неслась машина «отечественной» марки, поэтому, чтобы избежать ДТП, он резко вильнул и завалился кузовом в кювет. Тем более, 1 декабря днем дорогу припорошил легкий снежок, дорога была скользкой. И хотя никто в аварии, к счастью, не пострадал, грузовую машину поднять оказалось нереально. И к вечеру помощи попросили у предпринимателей, дорожников и ГСЧС. Вызвали и полицию.

Подробнее рассказал о происшествии начальник ДП «Путивльский райавтодор» Александр Червяцов, который принимал участие в поднятии фуры:

- Автодор вчера вечером подключился к спасению перевернувшейся фуры, по просьбе депутата городского совета, фракция «Слуга народа», Виталия Федоренко. Приехало МЧС и полиция, которая перекрыла движение, чтобы мы смогли достать из кювета фуру. С помощью тяжелой техники, тракторов, удалось к полуночи вытянуть ее на дорогу.