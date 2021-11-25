На Сумщине перевернулась фура

И по словам водителя, навстречу неслась машина «отечественной» марки, поэтому, чтобы избежать ДТП, он резко вильнул и завалился кузовом в кювет. Тем более, 1 декабря днем дорогу припорошил легкий снежок, дорога была скользкой. И хотя никто в аварии, к счастью, не пострадал, грузовую машину поднять оказалось нереально. И к вечеру помощи попросили у предпринимателей, дорожников и ГСЧС. Вызвали и полицию.
Подробнее рассказал о происшествии начальник ДП «Путивльский райавтодор» Александр Червяцов, который принимал участие в поднятии фуры:
- Автодор вчера вечером подключился к спасению перевернувшейся фуры, по просьбе депутата городского совета, фракция «Слуга народа», Виталия Федоренко. Приехало МЧС и полиция, которая перекрыла движение, чтобы мы смогли достать из кювета фуру. С помощью тяжелой техники, тракторов, удалось к полуночи вытянуть ее на дорогу.
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