Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:45345

На Сумщине перевернулась фура

По информации «Путивльских ведомостей», пока предварительной, вчера днем фура везла брикеты из Шостки.

И по словам водителя, навстречу неслась машина «отечественной» марки, поэтому, чтобы избежать ДТП, он резко вильнул и завалился кузовом в кювет. Тем более, 1 декабря днем дорогу припорошил легкий снежок, дорога была скользкой. И хотя никто в аварии, к счастью, не пострадал, грузовую машину поднять оказалось нереально. И к вечеру помощи попросили у предпринимателей, дорожников и ГСЧС. Вызвали и полицию.

Подробнее рассказал о происшествии начальник ДП «Путивльский райавтодор» Александр Червяцов, который принимал участие в поднятии фуры:

- Автодор вчера вечером подключился к спасению перевернувшейся фуры, по просьбе депутата городского совета, фракция «Слуга народа», Виталия Федоренко. Приехало МЧС и полиция, которая перекрыла движение, чтобы мы смогли достать из кювета фуру. С помощью тяжелой техники, тракторов, удалось к полуночи вытянуть ее на дорогу.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах столкнулись две фуры
Сегодня 08:09

В Сумах столкнулись две фуры

Вчера, около 16 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Пограничной....

В Сумах столкнулись два «японца»
Сегодня 07:59

В Сумах столкнулись два «японца»

1 декабря, около 8.00, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Быкова....

На Сумщине в ДТП пострадала 18-летняя девушка-пешеход
Вчера 18:31

На Сумщине в ДТП пострадала 18-летняя девушка-пешеход

Роменские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка-пешеход....

В Сумах разыскивают водителя, устроившего ДТП (видео)
Вчера 18:19

В Сумах разыскивают водителя, устроившего ДТП (видео)

Автопроисшествие произошло 24 ноября, около 20 часов, на проспекте Курском, возле дома 81....

В Сумах произошло ДТП на заправке
Вчера 12:26

В Сумах произошло ДТП на заправке

Вчера около 9 часов 30 минут патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Харьковской....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 371 человека
Сегодня 08:34
Сегодня решающий матч в футзальной Лиге чемпионов для сумчанина Артема Фаренюка (трансляция)
Сегодня 20:00
Сергей Бутенко увольняется с должности начальника облздрава
Сегодня 19:08
В Сумах обнаружили граждан Зимбабве и Нигерии – нарушителей миграционного законодательства
Сегодня 17:53
У Тростянецькій громаді маломобільних громадян за заявками старост обслуговує бригада професіоналів
Сегодня 17:21
Когда в ахтырской школе откроют бассейн-долгострой?
Сегодня 17:00
Сумские баскетболисты примут лидера
Сегодня 16:33
Лебединские полицейские нашли заблудившегося в лесу пенсионера
Сегодня 16:08
Бывшего кадета-панкратиониста, осужденного за изнасилование сумчанки, взяли под стражу
Сегодня 15:59
На Сумщине перевернулась фура
Сегодня 15:45
Новый детсад в Сумах не откроется и на этой неделе (фото)
Сегодня 15:19
На Сумщине будут судить наркодельцов, организовавших нарколаборатории
Сегодня 15:06
view counter
view counter

Статьи

Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
Сегодня 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
Вчера 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
Вчера 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
30.11.2021 18:16
В Україні оновили перелік небезпечних порід собак
30.11.2021 16:50
Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка» ®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.