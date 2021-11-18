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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:40227

Аферист представился мэром Шостки и выманил у пенсионерки 8500 гривен

Шосткинское районное управление полиции сообщает, что с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя жительница Шостки.

Она рассказала, что разместила в социальной сети, в одной из специализированных групп объявление о продаже своего частного дома. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, назвавшийся мэром Шостки. Мужчина предложил продать дом его знакомому, якобы госслужащему, которого заинтересовало ее предложение.

Женщина обрадовалась, что так быстро нашла покупателя, и они по телефону обсудили детали будущего соглашения. Кроме того, последняя была уверена, что общается с мэром города.

Чтобы быстрее оформить договор купли-продажи, телефонный собеседник предложил пенсионерке помощь с подготовкой предпродажных документов на недвижимость, мол, нужно уплатить 8500 гривен соответствующего сбора, и юрист сделает все необходимое.

Согласившись, женщина перечислила деньги на указанный номер банковской карты. После этого по договоренности пошла на встречу с «покупателем и мэром» в админздании городского совета.

Бесполезно прождав длительное время, шосткинка стала звонить по телефону на номер мужчины, который договаривался с ней о сделке, однако указанный абонент уже был вне зоны связи. Еще несколько безуспешных попыток дозвониться, и заявительница догадалась, что стала жертвой афериста.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника.

Право Мошенничество
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