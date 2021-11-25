На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом и сарай 1 декабря в 09:13, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании хозяйственного сооружения по ул. Цветочная в с. Московщина Роменского района.

О пожаре сообщил владелец, увидевший дым из-под кровли сооружения. На место происшествия было направлено отделение очередного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Довгополовка.

По прибытию было установлено, что из-за позднего вызова и того, что сооружение было полностью деревянным, огонь охватил его по всей площади. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенное еще одно хозяйственное сооружение и жилой дом.

В 09:33 возгорание локализовали, а в 09:42 – потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Довгополовка.