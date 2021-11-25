Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:1752

На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом и сарай

1 декабря в 09:13, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании хозяйственного сооружения по ул. Цветочная в с. Московщина Роменского района.

О пожаре сообщил владелец, увидевший дым из-под кровли сооружения. На место происшествия было направлено отделение очередного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Довгополовка.

По прибытию было установлено, что из-за позднего вызова и того, что сооружение было полностью деревянным, огонь охватил его по всей площади. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенное еще одно хозяйственное сооружение и жилой дом.

В 09:33 возгорание локализовали, а в 09:42 – потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Довгополовка.

Общество Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Вчера 12:56

Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

Сегодня, 1 декабря, в 4:45 на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Центральная в...

В Белополье пожарные спасли от уничтожения жилой дом
30.11.2021 14:35

В Белополье пожарные спасли от уничтожения жилой дом

Сегодня, 30 ноября, в 5:05 на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании летней кухни и сарая под одной...

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание дачного дома (видео)
29.11.2021 15:00

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание дачного дома (видео)

28 ноября в 12:34 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома по ул. Северская в с....

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
29.11.2021 14:00

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

26 ноября в 19:55 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Запселье Миропольской ОТГ....

В Шостке спасатели ликвидировали возгорание на балконе 5-этажного жилого дома
29.11.2021 10:05

В Шостке спасатели ликвидировали возгорание на балконе 5-этажного жилого дома

28 ноября в 10:08 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение, что горит балкон в 5-этажном жилом доме по пер....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 371 человека
Сегодня 08:34
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом и сарай
Сегодня 14:17
На Сумщине средняя зарплата на 2 тысячи меньше среднеукраинской
Сегодня 14:16
Аферист представился мэром Шостки и выманил у пенсионерки 8500 гривен
Сегодня 13:40
Шостка стала первой на Сумщине, где заработал пункт вакцинации для детей
Сегодня 13:35
Конотопские борцы отличились в Долине
Сегодня 12:48
На остановке в центре Сум появилась тактильная плитка
Сегодня 11:58
За 10 місяців 2021 року на Сумщині зареєстровано 108 випадків ВІЛ-інфекції та 61 випадок СНІДу
Сегодня 11:18
Сумской футзалист забил в Лиге чемпионов
Сегодня 10:40
В Сумах будут судить насильника
Сегодня 10:31
Сумчан предупреждают об ограничении движения транспорта в воскресенье
Сегодня 10:00
На Сумщине пропала школьница
Сегодня 09:56
view counter
view counter

Статьи

Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
Сегодня 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
Вчера 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
Вчера 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
30.11.2021 18:16
В Україні оновили перелік небезпечних порід собак
30.11.2021 16:50
Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка» ®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.