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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Шостка стала первой на Сумщине, где заработал пункт вакцинации для детей

Отныне детям в возрасте от 12-ти лет и их родителям можно прививаться от коронавируса в помещении детской поликлиники в Шостке.

Именно здесь, 30 ноября, открылся первый на Сумщине пункт вакцинации для детей, пишет Шостка News.City.

Первых желающих вакцинироваться начали принимать 1 декабря, поскольку именно в этот день количество людей было достаточным для распределения между ними шести доз препарата Комирнати (Пфайзер). По поводу условий хранения вакцины шосткинцы могут не беспокоиться – находится препарат в специальной сумке-холодильнике.

Работает пункт вакцинации в амбулатории №5 по вторникам, средам и четвергам с 13 часов до 14-30. Расположен он в той части лечебного учреждения, где обычно проходят здоровые приемы малышей – поэтому контакт человека, который придет на прививку с больными посетителями, не возможен.

Теперь получить защиту от коронавируса могут все дети в возрасте от 12-ти лет при наличии рутинной вакцинации по календарю прививок. Так что перед тем, как отправляться на вакцинацию, необходимо взять с собой карту профилактических прививок ребенка.

Дети в возрасте от 12-ти до 16-ти лет обязательно должны прийти с родителями – поскольку только с их согласия возможна вакцинация. Детям старше 16-летнего возраста разрешается посещать пункт прививки без сопровождения взрослых.

При выявлении противопоказаний вакцинация либо откладывается, либо отменяется

Следует отметить, что вакцинироваться от ковид-19 в помещении амбулатории №5 могут не только дети, но и взрослые. Для этого им нужно при себе иметь документ удостоверения личности и не забывать о средстве индивидуальной защиты.

Общество Вакцинация
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