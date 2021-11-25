Шостка стала первой на Сумщине, где заработал пункт вакцинации для детей

Именно здесь, 30 ноября, открылся первый на Сумщине пункт вакцинации для детей, пишет Шостка News.City.
Первых желающих вакцинироваться начали принимать 1 декабря, поскольку именно в этот день количество людей было достаточным для распределения между ними шести доз препарата Комирнати (Пфайзер). По поводу условий хранения вакцины шосткинцы могут не беспокоиться – находится препарат в специальной сумке-холодильнике.
Работает пункт вакцинации в амбулатории №5 по вторникам, средам и четвергам с 13 часов до 14-30. Расположен он в той части лечебного учреждения, где обычно проходят здоровые приемы малышей – поэтому контакт человека, который придет на прививку с больными посетителями, не возможен.
Теперь получить защиту от коронавируса могут все дети в возрасте от 12-ти лет при наличии рутинной вакцинации по календарю прививок. Так что перед тем, как отправляться на вакцинацию, необходимо взять с собой карту профилактических прививок ребенка.
Дети в возрасте от 12-ти до 16-ти лет обязательно должны прийти с родителями – поскольку только с их согласия возможна вакцинация. Детям старше 16-летнего возраста разрешается посещать пункт прививки без сопровождения взрослых.
При выявлении противопоказаний вакцинация либо откладывается, либо отменяется
Следует отметить, что вакцинироваться от ковид-19 в помещении амбулатории №5 могут не только дети, но и взрослые. Для этого им нужно при себе иметь документ удостоверения личности и не забывать о средстве индивидуальной защиты.
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