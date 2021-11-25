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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:21157

У Тростянецькій громаді маломобільних громадян за заявками старост обслуговує бригада професіоналів

Ще два роки тому, аби дешевше постригтися, поремонтувати одяг чи взуття, мешканці Тростянецької територіальної громади, які перебувають на обліку в Центрі надання соціальних послуг, мусили добиратися із сіл до міста.

Та в рамках реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що впроваджується Міністерством соціальної політики за підтримки Світового банку, надання цих послуг було розширено на віддалені населені пункти громади. 

«Старости збирають замовлення від осіб з інвалідністю, одиноких людей похилого віку, які потребують  послуг перукаря, швачки, взуттьовика та підсобного робітника, й передають заявки до нас у Центр. Відповідно до затвердженого графіку, мобільна бригада у складі цих фахівців виїздить у віддалені населені пункти. Робітники з комплексного обслуговування  виконують дрібні ремонти по господарству, косять бур’яни, пиляють дрова тощо. Для виїздів такої «групи обслуговування» міська рада передала нам автомобіль», - розповідає директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Ольга Шахова. 

До речі, старости своєю чергою дбають про зручності  працівників, які надають  соціально-побутові послуги. Наразі в частині старостинських округів для спеціалістів  виділені окремі кімнати, де  за рахунок міського бюджету зроблений ремонт,  а також закуплені необхідні меблі. В інших округах облаштування місць буде  завершено до кінця року. Обладнані робочі місця – це запорука надання якісних соціальних послуг. 

Про облаштування стаціонарних робочих місць перукаря, швачки  і взуттьовика в Центрі надання соціальних послуг у  Тростянці також подбала міська рада. На ремонт приміщень, на придбання  обладнання для перукаря і швачки було виділено близько 300 тисяч гривень. 

Штат установи складає 44 працівники, з яких –  28 соціальні робітники, які надають послуги у місті та у старостатах. Послуги громадянам надаються як  на платній, так і безоплатній основі.   

Довідка 

«Модернізація системи соціальної підтримки населення України» – проєкт, який реалізує Міністерство соціальної політики України за підтримки Світового банку. Мета проєкту – сприяння успішному здійсненню соціальних реформ, спрямованих на зменшення бідності та підвищення соціального захисту найуразливіших груп населення.

У рамках проєкту удосконалюються процеси надання соціальної допомоги, покращується адміністрування соціальних виплат і послуг, стимулюється розвиток сімейних форм виховання та соціальна підтримка дітей-сиріт і сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Общество
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