Когда в ахтырской школе откроют бассейн-долгострой? Осмотрев ход работ по реконструкции бассейна Ахтырской ООШ I-III ступеней № 3, глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил, что планируется окончание объекта в этом году.

«В помещении школы работы начались не так давно, но реконструкция идет активными темпами. Мы видим, что частично выполнены работы по вентиляции, делается стяжка, ремонтируются помещения спортивного зала, раздевалок, – сообщил Дмитрий Живицкий. – Бассейн в этой школе построен в начале 90-х, но он ни дня не работал для детей. И, наконец, через 30 лет мы его реконструируем. Мы направляем наших подрядчиков, чтобы этот объект был окончен в этом году».

Справочно

Сейчас на объекте «Реконструкция бассейна Ахтырской ООШ I-III ступеней № 3 Ахтырского городского совета по адресу: г. Ахтырка, ул. Шевченко, 22» выполнено строительных работ на сумму 5,2 млн грн. Подрядная организация – ООО «УКРСТРОЙПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ».