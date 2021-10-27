На Сумщине пропала школьница 1 декабря около 7:20 15-летняя Анастасия Салай ушла из дома в пгт Краснополье в школу и до настоящего времени не вернулось.

Девушка имеет рост 150-155 см, среднего телосложения, русые волосы до плеч, была одета в болоньевую черную куртку до колен с капюшоном, вязаную светло-коричневую шапку, черные лосины, черный свитер с капюшоном, белые кроссовки.

При себе у нее был черный рюкзак с серой полосой.

Всех, кто может сообщить любую информацию о возможном местонахождении ребенка, просим позвонить по телефону 050-222-48-44 или 102.