На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 371 человека

По состоянию на 2 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 125 644 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2586 летальных исходов, за минувшие сутки – 8 (Конотопский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 6).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 114 106 человек, из них за прошедшие сутки – 643 (Конотопский р-н – 64, Ахтырский р-н – 15, Роменский р-н – 56, Сумской р-н – 421, Шосткинский р -н – 87).
COVID-19 подтвердили у 384 человек (Конотопский р-н – 54, Ахтырский р-н – 22, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...
В связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южную Африку,...
COVID-19 подтвердили у 307 человек (Конотопский р-н – 96, Ахтырский р-н – 20, Роменский р-н – 74, Сумской р-н –...
Власти хотят изолировать украинцев, вернувшихся из стран, где свирепствует «Омикрон»....
Вирулентность «Омикрона» до сих пор была неизвестна....