На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 371 человека COVID-19 подтвердили у 371 человека (Конотопский р-н – 49, Ахтырский р-н – 61, Роменский р-н – 56, Сумской р-н – 184, Шосткинский р-н – 21).

По состоянию на 2 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 125 644 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2586 летальных исходов, за минувшие сутки – 8 (Конотопский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 6).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 114 106 человек, из них за прошедшие сутки – 643 (Конотопский р-н – 64, Ахтырский р-н – 15, Роменский р-н – 56, Сумской р-н – 421, Шосткинский р -н – 87).