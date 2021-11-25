В Сумах столкнулись две фуры

На месте происшествия инспекторы установили, что 36-летний водитель транспортного средства DAF, двигаясь задним ходом, не убедился, что это будет безопасно, и совершил наезд на припаркованное транспортное средство MAN.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя DAF админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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