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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:02211

В пятницу сумские футзалисты примут лидера Экстра-лиги (трансляция)

В пятницу, 3 декабря, состоится календарный матч 14-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Соперником АФФК «Сумы» будет «Продэксим» из Херсона. Игра пройдет в легкоатлетическом манеже СумГУ, начало встречи – в 12 часов. В связи с тем, что Сумская область находится в красной зоне карантина, игра состоится без зрителей.

Сейчас хозяева с 9 очками занимают восьмое место в турнирной таблице, а соперник с 31 баллом лидирует в турнире.

Спорт Анонс АФФК Сумы Трансляция Футзал
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