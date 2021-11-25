В пятницу сумские футзалисты примут лидера Экстра-лиги (трансляция)

Соперником АФФК «Сумы» будет «Продэксим» из Херсона. Игра пройдет в легкоатлетическом манеже СумГУ, начало встречи – в 12 часов. В связи с тем, что Сумская область находится в красной зоне карантина, игра состоится без зрителей.
Сейчас хозяева с 9 очками занимают восьмое место в турнирной таблице, а соперник с 31 баллом лидирует в турнире.
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