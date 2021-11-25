В пятницу сумские футзалисты примут лидера Экстра-лиги (трансляция) В пятницу, 3 декабря, состоится календарный матч 14-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Соперником АФФК «Сумы» будет «Продэксим» из Херсона. Игра пройдет в легкоатлетическом манеже СумГУ, начало встречи – в 12 часов. В связи с тем, что Сумская область находится в красной зоне карантина, игра состоится без зрителей.

Сейчас хозяева с 9 очками занимают восьмое место в турнирной таблице, а соперник с 31 баллом лидирует в турнире.