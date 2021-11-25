Сумской футзалист забил в Лиге чемпионов

В Лиссабоне чемпион Украины с сумчанином Артемом Фаренюком в составе играл против испанского «Леванте». Ивано-франковцы выиграли 5:3, а наш земляк поставил точку в этом поединке на 38-й минуте.
«Леванте» (Испания) – «Ураган» (Украина) – 3:5 (1:2)
Голы: Толра (11, 23), Арача (30) – Коваль (13, 36), Абакшин (16, 37), Фаренюк (38)
Также в группе Д играют венгерский «Халадас» и португальская «Бенфика». Вчера хозяева выиграли 8:3. В финал четырех выходят только победители групп.
Сегодня украинцы сыграют против португальцев.
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