Сумской футзалист забил в Лиге чемпионов 1 декабря ивано-франковский «Ураган» стартовал в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

В Лиссабоне чемпион Украины с сумчанином Артемом Фаренюком в составе играл против испанского «Леванте». Ивано-франковцы выиграли 5:3, а наш земляк поставил точку в этом поединке на 38-й минуте.

«Леванте» (Испания) – «Ураган» (Украина) – 3:5 (1:2)

Голы: Толра (11, 23), Арача (30) – Коваль (13, 36), Абакшин (16, 37), Фаренюк (38)

Также в группе Д играют венгерский «Халадас» и португальская «Бенфика». Вчера хозяева выиграли 8:3. В финал четырех выходят только победители групп.

Сегодня украинцы сыграют против португальцев.