Сумские биатлонисты приняли участие в суперспринте на Кубке IBU Сегодня, 1 декабря, в норвежском Шушене стартовал второй этап Кубка IBU.

Вторая неделя официального биатлонного сезона стартовала в Шушене, где квалификацией мужского суперспринта начался второй этап Кубка IBU. Состав украинской сборной был значительно изменен: из тех ребят, которые выступали неделю назад в Идре, сегодня на старт вышли только Виталий Труш и Степан Кинаш, пишет biathlon.com.ua.

Самым интересующим болельщиков был вопрос – в каком состоянии будут в своем первом официальном старте уроженцы Сумщины Артем Тищенко и Руслан Ткаленко, то есть, в какой степени на готовности представителей команды А сказались последствия перенесенного коронавируса. Выводы, к сожалению, не утешительные: отсутствие возможности для полноценных тренировок в период вынужденного карантина в первую очередь сказались на стрельбе, и привычную точность придется восстанавливать уже по ходу сезона.

Как показали результаты квалификации, попадать в финал можно было и с тремя промахами. Но для того, чтобы отыгрывать проведенное на штрафных кругах время, нужны совсем другие скорости, чем на данный момент могут позволить себе Артем и Руслан. В итоге Тищенко с двумя промахами стал 65-м, а Ткаленко, допустив аж четыре ошибки – 78-м.

Два промаха, увы, стали самым популярным показателем для наших ребят в квалификации. Но даже с лишними 150 метрами штрафа глухоавчанин Денис Насыко и уроженец Сумщины Андрей Доценко сумели пробиться в финал, показав 23-е и 25-е время! Виталий Труш вновь остановился в паре шагов от зачетной зоны, став 44-м. Ну а Степану Кинашу пока явно недостает скорости на уровне взрослого Кубка IBU, чтобы позволять себе неточности на рубеже – в квалификации он 77-й.

Два лучших результата были на счету представителей сборной Норвегии – Сверре Далена Аспенса и Александра Фьельда Андерсена. Да и вообще норвежцы прошли квалификацию без потерь: все шестеро их представителей отобрались в финал.

Суперспринт. Квалификация. Мужчины

1. Сверре Дален Аспенс (0+0) 11:29,5

2. Александер-Фьельд Андерсен (0+0) +1,7

3. Лукас Фратцшер (0+1) +3,1

...

23. Денис Насыко (0+2) +36,2

25. Андрей Доценко (1+1) +38,7

43. Виталий Труш (1+1) +55,3

65. Артем Тищенко (0+2) +1:10,2

77. Степан Кинаш (1+1) +1:27,7

78. Руслан Ткаленко (1+3) +1:29,1

1 декабря – день переворота. Произошел он в норвежской сборной на втором этапе Кубка IBU в Норвегия Шушене в финале суперспринта у мужчин. Если в квалификации солировали Сверре Дален Аспенс и Александр Фьельд Андерсен, то в финале на авансцену вышли совсем другие исполнители – благо их в этой гонке в составе норвежцев было шестеро.

Филип Фьельд Андерсен скромно, с двух промахов на двух рубежах в лежке, начав гонку, стрельбу стоя отработал безукоризненно, и перед последним кругом отставал от партнера по команде Эрленна Бьонтегора менее чем на две секунды! Сам Бьонтегор отработал на огневых рубежах еще более качественно – всего-то с одним промахом, но на дистанции был не настолько шустрым, как молодой соперник, и их очное противостояние на последнем километре закончилось в пользу Андерсена.

Бронзу в суперспринте завоевал немец Юстус Штрелов, сумевший не без труда удержать место на подиуме от атак еще одного норвежца Хаварда Богетвейта. За километр финишного круга тот сумел отыграть 7,5 секунд, но чтобы опередить Штрелова, не хватило еще какой-то сотни метров дистанции.

Украинский дуэт, к сожалению, не сумел улучшить свои позиции в сравнении с квалификацией. Денис Насыко и Андрей Доценко довольно оптимистично начали финал, заработав всего по кругу штрафа в лежке. Но стрельбу стоя оба откровенно завалили. И если Насыко за счет скорости на последнем круге сумел отвоевать то же 23-е место, что и в квалификации, то Доценко, настреляв суммарно шесть промахов, финишировал 30-м.

В общем зачете Кубка IBU продолжает лидировать Лукас Фратцшер, теперь опережающий норвежца Александера Фьельда Андерсена на шесть пунктов. Среди украинцев лучший - Денис Насыко, занимающий 49-ю строчку.

Суперспринт. Мужчины

1. Филип Андерсен (1+1+0+0) 20:01,7

2. Эрленн Бьонтегор (1+0+0+0) +2,2

3. Юстус Штрелов (0+0+0+1) +16,5

...

23. Денис Насыко (1+0+3+1) +1:27,6

30. Андрей Доценко (0+1+2+3) +2:08,9

От женской квалификации суперспринта украинские болельщики точно ожидали бОльшего, чем от мужской гонки. Не удивительно ведь из пяти вышедших на старт девушек четверо готовились в команде А.

В целом, ожидания оправдались. Прекрасную квалификацию провела глуховчанка Анна Кривонос: после отмены Универсиады, которая должна была стать ее главным стартом в сезоне, теперь все силы ей придется бросить на Кубок IBU. Физической готовности Ане пока не хватает, зато стрельбу она к нынешнему сезону наладила очень здорово! Два нуля на огневых рубежах (с седьмой скорострельностью среди всех участниц!) – и в финал лучшая из украинок проходит с 11-м результатом.

Не менее впечатляющей получилась квалификация и в исполнении Анастасии Рассказовой – единственной представительницы номинальной команды Б. Те же два чистых огневых рубежа – и 16-я позиция, пока лучшее выступление Насти в этом сезоне, которое еще предстоит подтвердить в финале.

Третьей нашей биатлонисткой в финале стала Ирина Петренко, для которой этот старт стал первым в нынешнем официальном сезоне. Из-за пропуска гонок стартовой недели в Остерсунде, Ире теперь через Кубок IBU предстоит возвращать место в первой команде. Сегодняшний шаг в этом направлении выглядит вполне уверенным – даже с промахом Петренко стала 17-й. По чистой скорости Ира показала лучшее время в команде.

Екатерина Бех стреляла быстро, но две ошибки на рубежах компенсировать на лыжне не получилось. В итоге она мимо заветной топ-тридцатки, 39-й результат.

Выпускнице СумГУ Ольге Абрамовой на этот раз не удалось продолжить серию успешных стартов, начатую в Идре. Возможно, суперспринт – просто не ее формат (из пяти таких квалификаций на Кубке IBU Оля лишь однажды пробилась в финал с 28-м результатом), но на этот раз Абрамова осталась и вне финала, и без кубковых очков – 43-я с двумя промахами.

Суперспринт. Квалификация. Женщины

1. Каролин Эрдаль (0+1) 13:04,0

2. Анастасия Шевченко (0+0) +4,4

3. Франциска Хильдебранд (0+0) +6,1

...

11. Анна Кривонос (0+0) +20,8

16. Анастасия Рассказова (0+0) +31,7

17. Ирина Петренко (0+1) + 32,2

39. Екатерина Бех (2+0) +55,2

45. Ольга Абрамова (1+1) +1:03,6

Финал же оказался серебряным для Украины. Героиней дня в нашей команде стала Ирина Петренко, сумевшая провести замечательный старт.

Лишь после первого рубежа результат Петренко был за пределами первой десятки: Ира отработала лежку чисто, но не очень быстро, да и стартовая позиция в пелотоне была далекой от лидеров. Но затем украинка с каждым рубежом поднималась все выше – даже на первой стойке, где она допустила свой единственный в гонке промах. Наконец, после еще одного чистого четвертого рубежа Ирина вырвалась на третью позицию! Впереди всего в трех секундах маячила итальянка Линда Цингерле, а всего в секунде впереди Петренко была россиянка Анастасия Шевченко.

Учитывая, что для Иры это был первый официальный старт, оставались вопросы к ее выносливости на дистанции и возможности побороться за призы, особенно оглядываясь назад, на группу соперниц, шедших в 7-10 секундах позади. Но Петренко назад не оглядывалась! Устремившись в погоню за соперницами, она на финишной прямой стала участницей захватывающего тройного финиша, в результате которого завоевала второе место – лучшее для сборной Украины на старте этого сезона! Браво, Ира!!!

Лучшим спринтером в лидирующей тройке оказалась итальянка Цингерле, оставив Шевченко лишь с бронзой.

Очень хорошую по качеству гонку провела и Анна Кривонос. Лишь промах на заключительной стрельбе, ставший для Ани вторым в гонке, не позволил ей на последнем круге побороться за место в цветочной церемонии. Ну и на последнем круге Кривонос оставили силы, из-за чего в итоге ей пришлось довольствоваться 14-й позицией.

Еще одна наша спортсменка Анастасия Рассказова квалификацию прошла на одном дыхании. Но вот отработать в том же ритме и финальный масс-старт, к сожалению, не получилось. Тем не менее, сам факт попадания в финал и набранные здесь кубковые очки за 28-е место – несомненный плюс, и этот день Настя может записать себе в актив.

В общем зачете произошла смена власти/ Франциска Хильдебранд, хотя и финишировала лишь 17-й, отыграла отставание от Елены Буртасовой и стала новым лидером женской части Кубка IBU. Лучшей из украинок здесь по-прежнему является Дарья Блашко, которая на этой неделе стартует на этапе Кубка мира.

Суперспринт. Женщины

1. Линда Цингерле (0+0+2+0) 23:23,4

2. Ирина Петренко (0+0+1+0) +0,8

3. Анастасия Шевченко (0+0+1+1) +1,4

...

14. Анна Кривонос (0+0+1+1) +40,9

28. Анастасия Рассказова (2+1+3+0) +2:37,0

К слову, первые старты в Остерсунде уже завтра - второй этап Кубка мира начнется спринтерскими гонками у женщин и мужчин. А участники Кубка IBU получают день отдыха, чтобы в пятницу продолжить соревнования спринтами.