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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У сумских спасателей новый руководитель

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий представил начальника Главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области Дениса Карпенко.

По словам Дмитрия Живицкого, Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области – одно из мощных территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти. Ведь от спасателей зависит безопасность жителей нашей области, мир и покой в области.

Дмитрий Живицкий поблагодарил бывшего руководителя ГУ ГСЧС в Сумской области Геннадия Волика за профессионализм, за то, что областное подразделение годами занимало лидерские позиции в государстве, за порядок в службе, за взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления.

Геннадий Волик, в свою очередь, выступая перед коллективом, рассказал, что 41 год он проработал в службе – прошел от пожарного спасателя до руководителя службы.

Он призвал собравшихся вспомнить старших наставников, многих из которых, к сожалению, нет и помянуть их память минутой молчания. А своим вчерашним подчиненным и новому руководству службы пожелал с гордостью работать на этой должности, работать для людей и ради людей, чтобы Главное управление ГСЧС в Сумской области было действительно самым профессиональным в Украине.

Справка

Денис Карпенко родился 12 августа 1980 года в г. Сумы.

Образование полное высшее. В 1999 году окончил Сумской техникум пищевой промышленности по специальности «Эксплуатация средств и систем автоматизированного технологического производства», квалификация – техник-электромеханик. В 2004 году окончил Академию гражданской защиты Украины по специальности «Пожарная безопасность», квалификация – специалист по пожарной безопасности.

Трудовую деятельность начал инспектором группы госпожнадзора 2-й самостоятельной государственной пожарной части г. Сумы, Заречный район. С 2004 по 2013 год работал на разных должностях в Управлении МЧС Украины в Сумской области. После реорганизации Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям с 2013 и до сих пор – на разных должностях Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области. Последняя должность – заместитель начальника Главного управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС Денис Карпенко
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