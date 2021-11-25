На Сумщине в ДТП пострадала 18-леьтняя девушка-пешеход

Как предварительно установили сотрудники полиции, вчера, около 8 часов, по улице Независимости в пгт Недригайлов Роменского района, 18-летняя местная жительница попала под колеса автомобиля Део Ланос, которым управлял 50-летний водитель. В результате чего девушка-пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в Роменскую ЦРБ.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины и проводят дальнейшую проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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