В Сумах разыскивают водителя, устроившего ДТП (видео) Автопроисшествие произошло 24 ноября, около 20 часов, на проспекте Курском, возле дома 81.

Неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2109 темного цвета совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero. Место события водитель оставил. Авто ВАЗ, вероятно, имеет характерные повреждения передней левой части.

Отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области просит всех очевидцев или лиц, имеющих любую информацию относительно этого ДТП, позвонить на службу 102 или обратиться непосредственно в управление патрульной полиции в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 18/1. Анонимность гарантируем.