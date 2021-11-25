В Сумах разыскивают водителя, устроившего ДТП (видео)

Неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2109 темного цвета совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero. Место события водитель оставил. Авто ВАЗ, вероятно, имеет характерные повреждения передней левой части.
Отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области просит всех очевидцев или лиц, имеющих любую информацию относительно этого ДТП, позвонить на службу 102 или обратиться непосредственно в управление патрульной полиции в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 18/1. Анонимность гарантируем.
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