Сумчанин сыграет в Лиге чемпионов (трансляция) Сегодня, 1 декабря, стартует элитный раунде футзальной Лиги чемпионов УЕФА.

Чемпион Украины ивано-франковский «Ураган» с воспитанником сумского футзала Артемом Фаренюком в Лисабоне сыграет сегодня против испанского «Леванте». Начало в 19.00.

Кроме этих клубов, в группе играют венгерский «Халадас» и местная «Банфика».