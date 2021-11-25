Сумчанин сыграет в Лиге чемпионов (трансляция)

Чемпион Украины ивано-франковский «Ураган» с воспитанником сумского футзала Артемом Фаренюком в Лисабоне сыграет сегодня против испанского «Леванте». Начало в 19.00.
Кроме этих клубов, в группе играют венгерский «Халадас» и местная «Банфика».
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