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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:15312

Сумчанин сыграет в Лиге чемпионов (трансляция)

Сегодня, 1 декабря, стартует элитный раунде футзальной Лиги чемпионов УЕФА.

Чемпион Украины ивано-франковский «Ураган» с воспитанником сумского футзала Артемом Фаренюком в Лисабоне сыграет сегодня против испанского «Леванте». Начало в 19.00.

Кроме этих клубов, в группе играют венгерский «Халадас» и местная «Банфика».

Спорт Футзал
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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