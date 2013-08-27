Сумчане стали заслуженными

Согласно документу, главному хормейстеру Сумского национального академического театра драмы и музыкальной комедии им. М.С. Щепкина Татьяне Ластовецкой присвоено звание «Заслуженный артист Украины», кузнецу цеха АО «СМНПО-Инжиниринг» Александру Булахову – звание «Заслуженный донор Украины», директору Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолию Александренко – звание «Заслуженный врач Украины».
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