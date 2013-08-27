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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:4879

Сумчане стали заслуженными

Президент Владимир Зеленский подписал указ «О награждении государственными наградами Украины по случаю 30-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года».

Согласно документу, главному хормейстеру Сумского национального академического театра драмы и музыкальной комедии им. М.С. Щепкина Татьяне Ластовецкой присвоено звание «Заслуженный артист Украины», кузнецу цеха АО «СМНПО-Инжиниринг» Александру Булахову – звание «Заслуженный донор Украины», директору Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолию Александренко – звание «Заслуженный врач Украины».

Общество Звание
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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