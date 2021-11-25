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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:39240

Сумские депутаты просят Кабмин пересмотреть норматив по пассажирам для городских перевозок во время карантина

Городской совет принял обращение к Кабинетк Министров Украины по снятию ограничений при перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом.

Как указано в документе, учитывая то, что в настоящее время перевозка пассажиров в общественном транспорте разрешена только в соответствии с количеством сидячих мест, имеет место проблема с попаданием сумчан на работу или учебу. Проблема приобретает остроту с понижением температуры воздуха. Задействовать резервное количество подвижного состава нет возможности из-за его отсутствия.

«Следует учесть, что снижение температуры воздуха в осенне-зимний период не только значительно усложняет ситуацию с ожиданием жителями пассажирского транспорта, но и создает угрозу возникновения и распространения острых респираторно-вирусных заболеваний и инфекций, эпидемий гриппа и т.д. Кроме проблемы добраться до места работы, остро стоит вопрос перевозки детей в дошкольные и школьные учебные заведения, – отмечают депутаты. – Невозможность разрешения этой ситуации на местном уровне способствует росту социальной напряженности среди жителей города и прилегающих территориальных громад, ежедневно пользующихся услугами пассажирского электро- и автотранспорта.

С учетом указанных выше обстоятельств, депкорпус просит Кабинет Министров Украины законодательно урегулировать вопрос предоставления возможности частным и коммунальным перевозчикам перевозить пассажиров в транспорте в пределах технически разрешенных норм.

Общество
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