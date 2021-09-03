Путивльские полицейские поймали в заповеднике нелегальных лесорубов (видео)

В дежурную часть отделения полиции № 2 (г. Путивль) позвонил по телефону лесничий ГП «Путивльский агролесхоз». Он сообщил, что во время объезда урочища «Малюх» в селе Красное Путивльской ОТГ обнаружил неизвестных мужчин, пытавшихся незаконно вывезти древесину из заповедной зоны.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили двух жителей района, которые пытались осуществить незаконную перевозку древесины на грузовом автомобиле ЗИЛ.
Правоохранители изъяли транспортное средство и указанную древесину. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, причиненная лесному хозяйству.
По данному факту полицейские назначили ряд экспертиз и открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа либо ограничением свободы сроком от трех до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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