Новые отделы Сумского горсовета получили руководителей С 1 декабря начали действовать обломки горотдела по делам молодежи и спорта.

Решением депутатов городского совета от 29 сентября №1946-МР отдел по делам молодежи и спорта реорганизован путем разделения на отдел физической культуры и спорта и отдел молодежной политики.

С 1 декабря спортотдел возглавила Елизавета Обравит, которая раньше возглавляла отдел по делам молодежи и спорта, а молотдел отдали Татьяне Сахнюк, которая работала в том же отделе, а до этого помощницей мэра, состояла в мэрском молодежном совете, баллотировалась в нардепы в 2019 году от партии «Слуга народа» по конотопско-шосткинскому округу. Но проиграла Игорю Молотку.