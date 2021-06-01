Сумские дорожники уверяют, что готовы к зимнему содержанию дорог (+маршруты движения техники)

Так, по данным украинского гидрометцентра, в среду, 1 декабря, в Сумах и области на протяжении всех суток ожидаются осадки в виде снега, температура днем 0..+2°С, ночью -2..-4°С, ветер юго-западный 7-12 м/с.
В четверг, 2 декабря, также прогнозируется снег, снег с дождем, температура днем +4..+6°С, ночью -3..-5°С, ветер юго-западный 7-12 м/с.
Из-за перепадов температур и осадков на дорогах возможна гололедица.
Спецтехника КП «Дорремстрой» полностью подготовлена к зимнему содержанию дорог в Сумах (посыпка противогололедной смесью и очистки от снега) и готова приступить к работе в любое время суток, пишет сайт предприятия.
Снегоуборочная техника будет задействована при значительных осадках и накоплении снега на проезжей части.
Напомним, что внутриквартальные дороги и проезды, улицы частного сектора, а также дороги в окрестные села, входящие в состав Сумской ТГ, не включены департаментом инфраструктуры города в договор на зимнее содержание, заключенный с КП «Дорремстрой» на 2021 год.
К сведению горожан! Посыпание дорог противогололедной смесью осуществляется по определенным маршрутам и утвержденным графикам. К тому же в процессе работы пескоразбрасыватели несколько раз возвращаются на базу для дозаправки противогололедной смесью. Таким образом, обработать все улицы сразу в течение короткого промежутка времени невозможно.
Будьте внимательны за рулем, заранее позаботьтесь о зимних шинах для своего авто и соблюдайте правила дорожного движения!
Соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте Сумского городского совета....
Сегодня, 7 сентября, в некоторых сумских СМИ появилась новость о ходе работ по капитальному ремонту дороги по ул. 20 лет...
КП «Дорремстрой» Сумского городского совета победило в тендере на текущий средний ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения О191008...
В ближайшее время исполнительный комитет Сумского городского совета рассмотрит решение по организации дорожного движения на некоторых участках и улицах Сум....
АО «Сумыоблэнерго» призывает действовать в законодательной плоскости и избегать дискредитаций....