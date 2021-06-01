Сумские дорожники уверяют, что готовы к зимнему содержанию дорог (+маршруты движения техники) В этом году первые дни календарной зимы обещают принести на Сумщину зимнюю погоду.

Так, по данным украинского гидрометцентра, в среду, 1 декабря, в Сумах и области на протяжении всех суток ожидаются осадки в виде снега, температура днем 0..+2°С, ночью -2..-4°С, ветер юго-западный 7-12 м/с.

В четверг, 2 декабря, также прогнозируется снег, снег с дождем, температура днем +4..+6°С, ночью -3..-5°С, ветер юго-западный 7-12 м/с.

Из-за перепадов температур и осадков на дорогах возможна гололедица.

Спецтехника КП «Дорремстрой» полностью подготовлена к зимнему содержанию дорог в Сумах (посыпка противогололедной смесью и очистки от снега) и готова приступить к работе в любое время суток, пишет сайт предприятия.

Снегоуборочная техника будет задействована при значительных осадках и накоплении снега на проезжей части.

Напомним, что внутриквартальные дороги и проезды, улицы частного сектора, а также дороги в окрестные села, входящие в состав Сумской ТГ, не включены департаментом инфраструктуры города в договор на зимнее содержание, заключенный с КП «Дорремстрой» на 2021 год.

К сведению горожан! Посыпание дорог противогололедной смесью осуществляется по определенным маршрутам и утвержденным графикам. К тому же в процессе работы пескоразбрасыватели несколько раз возвращаются на базу для дозаправки противогололедной смесью. Таким образом, обработать все улицы сразу в течение короткого промежутка времени невозможно.

Будьте внимательны за рулем, заранее позаботьтесь о зимних шинах для своего авто и соблюдайте правила дорожного движения!