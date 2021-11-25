В Сумах пройдет тур чемпионата Украины по индорхоккею

В турнирах примут участие команды из г. Сумы, г. Борисполь, г. Винница, г. Коростень и Житомирской обл. К сожалению, из-за карантинных ограничений соревнования состоятся без зрителей, но будет видеотрансляция (ссылки предоставим в ближайшее время).
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