В Сумах пройдет тур чемпионата Украины по индорхоккею С 3 по 6 декабря в манеже СумГУ одновременно состоится II тур женского и мужского чемпионата Украины по индорхоккею.

В турнирах примут участие команды из г. Сумы, г. Борисполь, г. Винница, г. Коростень и Житомирской обл. К сожалению, из-за карантинных ограничений соревнования состоятся без зрителей, но будет видеотрансляция (ссылки предоставим в ближайшее время).