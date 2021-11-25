На Сумщине мужчина пытался подкупить пограничников, чтобы пропустили его через границу дочь без разрешения матери

При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры 30 ноября 2021 года сообщено о подозрении 41-летнему мужчине, который пытался без разрешения матери переправить дочь через государственную границу Украины, подкупив работника пограничного контроля (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 332, ч .1 ст.369 УК Украины).
По данным следствия, 10 ноября 2021 г. житель г. Запорожья вместе с 9-летней дочерью в пешем порядке прибыли в пункт пропуска «Юнаковка» Сумского района для пересечения границы с Российской Федерацией. При прохождении паспортного контроля мужчина не предоставил пограничнику нотариально удостоверенное согласие матери на выезд ребенка за пределы Украины. Когда работник пограничного контроля отказался пропускать их, мужчина положил в документы 200 долларов США и передал их служащему с просьбой пропустить ребенка без надлежащих документов. Об указанном факте служащий безотлагательно уведомил руководство.
Предварительно установлено, что указанный мужчина расстался с женой еще в 2018 году. Одно время дочь проживала с матерью по устной договоренности между бывшими супругами, впоследствии мужчина обратился в суд по определению места жительства ребенка. Пока идет судебный процесс, в августе 2021 года мужчина забрал дочь под предлогом погулять, после чего ребенка матери так и не вернул. С тех пор женщина не знала о местонахождении собственной дочери, мужчина на телефонные звонки не отвечал.
Противоправные действия подозреваемого прекращены работниками Сумского пограничного отряда. Досудебное расследование осуществляется следователями Сумского райуправления полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.