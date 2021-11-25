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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине мужчина пытался подкупить пограничников, чтобы пропустили его через границу дочь без разрешения матери

Правоохранители Сумщины предотвратили переправку отцом малолетней дочери через государственную границу без разрешения матери.

При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры 30 ноября 2021 года сообщено о подозрении 41-летнему мужчине, который пытался без разрешения матери переправить дочь через государственную границу Украины, подкупив работника пограничного контроля (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 332, ч .1 ст.369 УК Украины).

По данным следствия, 10 ноября 2021 г. житель г. Запорожья вместе с 9-летней дочерью в пешем порядке прибыли в пункт пропуска «Юнаковка» Сумского района для пересечения границы с Российской Федерацией. При прохождении паспортного контроля мужчина не предоставил пограничнику нотариально удостоверенное согласие матери на выезд ребенка за пределы Украины. Когда работник пограничного контроля отказался пропускать их, мужчина положил в документы 200 долларов США и передал их служащему с просьбой пропустить ребенка без надлежащих документов. Об указанном факте служащий безотлагательно уведомил руководство.

Предварительно установлено, что указанный мужчина расстался с женой еще в 2018 году. Одно время дочь проживала с матерью по устной договоренности между бывшими супругами, впоследствии мужчина обратился в суд по определению места жительства ребенка. Пока идет судебный процесс, в августе 2021 года мужчина забрал дочь под предлогом погулять, после чего ребенка матери так и не вернул. С тех пор женщина не знала о местонахождении собственной дочери, мужчина на телефонные звонки не отвечал.

Противоправные действия подозреваемого прекращены работниками Сумского пограничного отряда. Досудебное расследование осуществляется следователями Сумского райуправления полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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