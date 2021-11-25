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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:56155

Служба зайнятості Сумщини запроваджує нову модель надання послуг

У Сумській обласній службі зайнятості триває жваве обговорення питань запровадження нової моделі надання клієнтоорієнтованих послуг центрами зайнятості.

- Постановою Уряду наприкінці жовтня нинішнього року затверджено зміни в технологічні процеси обслуговування клієнтів служби зайнятості - роботодавців і населення, - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - Ці зміни передбачають розділення функцій адміністрування й безпосередньо обслуговування між центрами зайнятості різних рівнів. Окрім того, фахівці, які надають послуги, у своїй роботі будуть зосереджені виключно на вивченні ситуації кожного клієнта, пошуку підходящих пропозицій роботи безробітним і персоналу роботодавцям. Для цього передбачається запровадження адміністраторів центрів зайнятості, кар'єрних радників, спеціалізованих кар'єрних радників та консультантів роботодавця. Це фахівці, які зустрічають клієнтів, з'ясовують їх професійні та кадрові потреби, знаходять ті форми допомоги, які підходять саме цьому клієнтові.
За словами В. Підлісного, фахівці Сумського обласного, міського, Конотопського міськрайонного центрів зайнятості, філій під час семінарів та зустрічей у районах обговорюють процеси обслуговування кожною категорією спеціалістів, їх взаємодію, місце і роль кожного напряму роботи служби зайнятості, шукають відповіді на основне питання - як зробити службу зайнятості справді сучасною сервісною установою, яка у практичній діяльності надає ефективні послуги.
Як повідомив посадовець, експериментальний проєкт триватиме протягом наступного року, але вже сьогодні розпочинаються навчання, дискусії, пошук результативних рішень щодо осучаснення обласної служби зайнятості.
Подібний навчальний триденний семінар з питань запровадження нової моделі надання клієнтоорієнтованих послуг центрами зайнятості наприкінці листопада цього року вже відбувся у Державній службі зайнятості, де напрацьовані основні алгоритми дій.

Экономика
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