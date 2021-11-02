В Сумах оштрафовали магазин за неправильную рекламу В судебном порядке была доказана законность применения штрафных санкций в размере 11,86 тыс. грн. за размещение незаконной рекламы.

Согласно ч.1 ст. 26 Закона Украины "О рекламе" контроль за соблюдением законодательства Украины о рекламе осуществляет в пределах своих полномочий центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, а именно Госпродпотребслужба и ее территориальные органы.

Так, при осуществлении контроля за соблюдением законодательства о рекламе специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области был обнаружен ряд нарушений законодательства о рекламе.

Так, в апреле 2020 года специалистами Главного управления были установлены следующие нарушения: в социальной сети Фейсбук была размещена реклама одного из супермаркетов г. Сумы с изображением пасхи и бутылки вина, которые предлагались к продаже, что является нарушением ст. 22. Закона Украины «О рекламе», предусматривающий запрет рекламы алкогольных напитков, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки с помощью мер рекламного характера.

За указанное нарушение и в связи с непредоставлением информации о стоимости размещенной рекламы к субъекту хозяйствования были применены штрафные санкции в совокупном размере 6783 грн.

Поскольку предприятие не уплатило добровольно в срок наложенные штрафы, Главное управление обратилось в суд о взыскании наложенных и неуплаченных штрафных санкций в принудительном порядке.

Решением Окружного административного суда г. Киева с предприятия взыскано добровольно неуплаченный штраф в размере 6783 грн. в пользу государственного бюджета.

Кроме того, специалистами Главного управления было установлено на витринном стекле магазина, который находится в торгово-развлекательном центре г. Сумы, размещение рекламы в виде трех специальных рекламных конструкций с надписями: «-50%», «-50% НА ВСЕ», « -50% НА ВСЕ» и наклеек с надписями: «ВНИМАНИЕ!!!», «-50% НА ВСЕ». Указанная реклама не содержит даты начала и окончания скидки цен на продукцию, что является нарушением ч.5 ст. 8 Закона.

К субъекту предпринимательской деятельности применен штраф в сумме 5083 грн., который предпринимателем обжалован в суд. Решением Днепропетровского окружного административного суда по делу в Главное управление, о признании незаконным и отмене решения, данный иск оставлен без удовлетворения, а решение, которым наложен штраф, признано правомерным.

Главное управление обратилось в суд по принудительному взысканию примененного штрафа с субъекта предпринимательской деятельности.