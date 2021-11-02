Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:28308

В Сумах оштрафовали магазин за неправильную рекламу

В судебном порядке была доказана законность применения штрафных санкций в размере 11,86 тыс. грн. за размещение незаконной рекламы.

Согласно ч.1 ст. 26 Закона Украины "О рекламе" контроль за соблюдением законодательства Украины о рекламе осуществляет в пределах своих полномочий центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, а именно Госпродпотребслужба и ее территориальные органы.

Так, при осуществлении контроля за соблюдением законодательства о рекламе специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области был обнаружен ряд нарушений законодательства о рекламе.

Так, в апреле 2020 года специалистами Главного управления были установлены следующие нарушения: в социальной сети Фейсбук была размещена реклама одного из супермаркетов г. Сумы с изображением пасхи и бутылки вина, которые предлагались к продаже, что является нарушением ст. 22. Закона Украины «О рекламе», предусматривающий запрет рекламы алкогольных напитков, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки с помощью мер рекламного характера.

За указанное нарушение и в связи с непредоставлением информации о стоимости размещенной рекламы к субъекту хозяйствования были применены штрафные санкции в совокупном размере 6783 грн.

Поскольку предприятие не уплатило добровольно в срок наложенные штрафы, Главное управление обратилось в суд о взыскании наложенных и неуплаченных штрафных санкций в принудительном порядке.

Решением Окружного административного суда г. Киева с предприятия взыскано добровольно неуплаченный штраф в размере 6783 грн. в пользу государственного бюджета.

Кроме того, специалистами Главного управления было установлено на витринном стекле магазина, который находится в торгово-развлекательном центре г. Сумы, размещение рекламы в виде трех специальных рекламных конструкций с надписями: «-50%», «-50% НА ВСЕ», « -50% НА ВСЕ» и наклеек с надписями: «ВНИМАНИЕ!!!», «-50% НА ВСЕ». Указанная реклама не содержит даты начала и окончания скидки цен на продукцию, что является нарушением ч.5 ст. 8 Закона.

К субъекту предпринимательской деятельности применен штраф в сумме 5083 грн., который предпринимателем обжалован в суд. Решением Днепропетровского окружного административного суда по делу в Главное управление, о признании незаконным и отмене решения, данный иск оставлен без удовлетворения, а решение, которым наложен штраф, признано правомерным.

Главное управление обратилось в суд по принудительному взысканию примененного штрафа с субъекта предпринимательской деятельности.

Право Госпродпотребслужба
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах двух продавцов молока оштрафовали на 120 тыс. грн
Сегодня 13:17

В Сумах двух продавцов молока оштрафовали на 120 тыс. грн

В пределах 4 судебных производств была доказана законность применения штрафных санкций в размере 120 тыс. грн. за нарушение законодательства в...

В Сумах мясной магазин оштрафовали за продажу свинины неизвестного происхождения
Сегодня 13:10

В Сумах мясной магазин оштрафовали за продажу свинины неизвестного происхождения

В Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области поступило обращение от гражданина, купившего свинину в мясном магазине г. Сумы....

На Сумщине хлебзавод оштрафовали на 60 тысяч за гайку в хлебе
25.11.2021 12:36

На Сумщине хлебзавод оштрафовали на 60 тысяч за гайку в хлебе

В Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области поступило обращение от гражданки, проживающей в городе Путивль, относительно нарушений требований законодательства в...

В Сумах арестовали счета кальянной из-за антисанитарии
02.11.2021 10:30

В Сумах арестовали счета кальянной из-за антисанитарии

Недобросовестные действия оператора рынка по обжалованию примененного штрафа привели к аресту его счетов на сумму 30 тыс. грн....

В Сумах торговую сеть оштрафовали на 50 тыс. грн
02.11.2021 08:31

В Сумах торговую сеть оштрафовали на 50 тыс. грн

В судебном порядке подтверждена законность примененного штрафа в размере 50 тыс. грн. к торговой сети за нарушение температурных условий хранения...

Новости

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 384 человек
Сегодня 08:44
На Сумщине мужчина пытался подкупить пограничников, чтобы пропустили его через границу дочь без разрешения матери
Сегодня 14:00
Служба зайнятості Сумщини запроваджує нову модель надання послуг
Сегодня 13:56
В Сумах оштрафовали магазин за неправильную рекламу
Сегодня 13:28
В Сумах снова меняют флаг на самом высоком флагштоке
Сегодня 13:24
Повышение тарифов на газ для полумиллиона домохозяйств с 1 декабря отменили
Сегодня 13:19
В Сумах двух продавцов молока оштрафовали на 120 тыс. грн
Сегодня 13:17
Пенсии в Украине выросли: кто и сколько получит с 1 декабря
Сегодня 13:14
В Сумах мясной магазин оштрафовали за продажу свинины неизвестного происхождения
Сегодня 13:10
Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 12:56
В Сумах пять домов и несколько общежитий остались без тепла
Сегодня 12:36
Руководство Сум и Тростянца призвали приобрести Сумской экспертно-технический центр Гоструда
Сегодня 12:31
view counter
view counter

Статьи

Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
Сегодня 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
Сегодня 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
Вчера 18:16
В Україні оновили перелік небезпечних порід собак
Вчера 16:50
Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка» ®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
НАШ КРАЙ: Розвиток інфраструктури сільських територій – основа розвитку громади
25.11.2021 13:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.