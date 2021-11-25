Повышение тарифов на газ для полумиллиона домохозяйств с 1 декабря отменили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

Как отметили в компании, такое решение для бытовых клиентов, которые не выбрали рыночного поставщика и получают газ от поставщика "последней надежды", стало возможным благодаря принятию закона о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в НКРЭКУ относительно подключения всех бытовых клиентов ПОН на условиях базового годового предложения. Компания ожидает положительное решение регулятора.

"В случае отсутствия поддержки со стороны НКРЭКУ с 1 декабря 2021 года поставщик "последней надежды" будет обязан осуществлять поставку газа всем своим потребителям по цене, рассчитанной по формуле", - говорится в сообщении.

В таком случае цена на газ будет меняться ежедневно и может составлять более 30 грн/куб. м, добавили в компании и отметили, что формула утверждена правительством и не зависит от "Нафтогаза".