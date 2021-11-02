В Сумах двух продавцов молока оштрафовали на 120 тыс. грн В пределах 4 судебных производств была доказана законность применения штрафных санкций в размере 120 тыс. грн. за нарушение законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

По результатам осуществления внеплановых мер государственного надзора (контроля) у двух операторов рынка, осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в городе Сумы, инспекторами Госпродпотребслужбы Сумщины была выявлена реализация молочной продукции иностранного происхождения с нарушением температурных условий хранения и требований к ее маркировке.

Одновременно Главным управлением были вынесены решения об изъятии из оборота пищевых продуктов. Для выполнения данного решения операторами рынка проведена утилизация неправильно маркированной молочной продукции путем сожжения.

За нарушение температурных условий хранения пищевых продуктов к операторам рынка были применены штрафные санкции в размере 80 тыс. грн., а за реализацию пищевых продуктов, маркировка которых не соответствует законодательству, применены штрафные санкции в общем размере 40 тыс. грн.

Субъекты хозяйствования не согласились, как с выявленными нарушениями, так и примененными к ним штрафными санкциями и обратились в Сумской окружной административный суд об отмене постановлений о наложении штрафа.

В пределах 4 судебных производств была доказана законность действий Главного управления и правомерность вынесенных постановлений о наложении штрафа в совокупном размере 120 тыс. грн. В связи с чем решениями Сумского окружного административного суда в удовлетворении исковым требованиям было отказано.

Не согласившись с применением штрафных санкций, операторы рынка обратились с апелляционными жалобами во Второй апелляционный административный суд. По результатам апелляционного пересмотра постановлениями Второго апелляционного административного суда была повторно подтверждена правомерность проведенной проверки и законность примененных штрафных санкций.

На 29.11.2021 все указанные судебные решения и постановления о применении штрафных санкций в совокупном размере 120 тыс. грн. вступили в законную силу. Главным управлением принимаются меры по взысканию неуплаченных штрафных санкций через органы Государственной исполнительной службы, инициированный арест денежных средств и имущества должников.

Следует отметить, что за 2020-2021 год Главным управлением были приняты меры по принудительному взысканию в пользу государственного бюджета неуплаченных штрафных санкций в сфере безопасности пищевых продуктов по 60 постановлениям в размере 1,85 млн. грн.