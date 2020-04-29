Пенсии в Украине выросли: кто и сколько получит с 1 декабря

Перерасчет основан на двух факторах - увеличение прожиточного минимума для тех, кто утратил трудоспособность, с 1 854 гривен до 1934 гривен, а также рост минимальной заработной платы с 6 000 до 6 500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

Сообщается, что минимальная пенсия для лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж (женщины 30 лет и мужчины 35 лет), увеличится на 200 гривен - с 2 400 до 2 600 гривен.

Пенсия увеличится на 80 гривен для других пенсионеров, которые имеют страховой стаж меньшей продолжительности и которые получают пенсию в минимальном размере.

Увеличивается надбавка к пенсии за сверхурочный стаж; надбавки, повышение к пенсиям (в том числе ветеранам войны, лицам, имеющим особые заслуги). Кроме того, увеличится максимальный размер пенсии.