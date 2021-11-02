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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:10469

В Сумах мясной магазин оштрафовали за продажу свинины неизвестного происхождения

В Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области поступило обращение от гражданина, купившего свинину в мясном магазине г. Сумы.

При совершении покупки продукта он обратился к продавщице, представившейся по совместительству заведующей, что мясо имеет подозрительно темный цвет, на что получил ответ, что его только что завезли. Дома покупатель при проварке почувствовал неприятный запах от продукта, из которого выделялось большое количество пены в ходе приготовления. После длительного отваривания мужчина решился таки употребить маленький кусочек, но уже ночью почувствовал себя плохо - острая боль в желудке и тошнота, из-за чего пришлось посетить аптеку. Потребитель в изложенной жалобе отметил, что продавец несмотря на почтенный возраст мужчины не постеснялась уговорить пожилого человека приобрести «опасный» продукт.

На основании обоснованного подозрения, изложенного в обращении, была осуществлена внеплановая мера в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов. В ходе проверки было установлено, что прослеживаемость поступления данного продукта не обеспечена, отсутствуют товарно-транспортные накладные. Нет доказательств, что некачественная и опасная продукция изымается из обращения. Некоторые сопроводительные документы, копии которых были предоставлены оператором рынка, были оформлены несоответствующим образом. Также установить, соблюдается ли температурный режим не удалось, так как некоторые термометры в холодильных витринах были повреждены и некалиброваны. Журнал температурного режима заполнялся ненадлежащим образом, что свидетельствовало о чисто формальном его ведении без указания действительной температуры.

По результатам проверки инспекторами был составлен акт и предписание об устранении нарушений требований законодательства об обращении пищевых продуктов. Однако предприниматель не счел нужным устранить выявленные несоответствия, не выполнив требований предписания, установленных при последующей проверке. По результатам инспектирования был составлен протокол в соответствии с п. 22 ч.1 ст. 65 Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах животного происхождения, здоровье и благополучии животных» на предпринимателя, осуществляющего деятельность в данном магазине и вынесено постановление о наложении штрафа в размере пяти минимальных заработных плат.

Право Госпродпотребслужба Мясо
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