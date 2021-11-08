В Сумах пять домов и несколько общежитий остались без тепла

Об этом рассказал Сумской городской голова Александр Лысенко на сессии городского совета.
По его информации, к нему обратились жильцы домов с жалобами на отсутствие отопления, которое предоставляет им котельная вуза.
Как сообщил проректор СНАУ Николай Коваленко, в настоящее время вопрос с восстановлением подачи тепла жилым домам и общежитиям решается, сообщает Суспільне.
У КСПУ новая проблема - не чем заплатить за электроэнергию....
Начало отопительного сезона в Сумах на три недели задержали в почти трехстах многоэтажках....
Отопительный сезон, который официально стартовал в Сумах 4 недели назад, до сих пор не наступил для жителей 11 многоэтажек....
На сайте ООО «Котельная Северного промузла» жалуются на порывы на тепловых сетях после запуска котельной....
На выходных началась подача тепла в многоквартирные дома в хоне обслуживания ООО «КСПУ»....