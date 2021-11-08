В Сумах пять домов и несколько общежитий остались без тепла На утро 1 декабря пять многоэтажек и несколько общежитий Сумского национального аграрного университета остались без отопления.

Об этом рассказал Сумской городской голова Александр Лысенко на сессии городского совета.

По его информации, к нему обратились жильцы домов с жалобами на отсутствие отопления, которое предоставляет им котельная вуза.

Как сообщил проректор СНАУ Николай Коваленко, в настоящее время вопрос с восстановлением подачи тепла жилым домам и общежитиям решается, сообщает Суспільне.