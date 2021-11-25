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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:31325

Руководство Сум и Тростянца призвали приобрести Сумской экспертно-технический центр Гоструда

С призывом принять участие в электронных торгах и приобрести Сумской экспертно-технический центр Гоструда к руководству Сум и Тростянца обратился общественный деятель Владимир Ведмедев.

«Специалисты центра могут отбирать пробы воздуха для исследования на вредные вещества, контролировать техническое состояние лифтов, что в условиях постоянного загрязнения воздуха и поломок лифтов особенно актуально для Сумской общины.

Спектр деятельности центра очень широк – это и технический осмотр большегрузных и других технологических транспортных средств, это и техническое обследование, и паспортизация зданий и сооружений, это и неразрушающий контроль машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, это и экспертиза соответствия технологических процессов, машин, механизмов оборудования, транспортных средств, химических веществ и их соединений и другой опасной продукции, это и осмотр, испытание, экспертное обследование машин, механизмов, оборудования повышенной опасности и многое другое.

Центр укомплектован современным оборудованием, отремонтирован, имеет штат опытных специалистов.

Такая покупка не станет напрасным расходованием бюджетных средств, а принесет пользу купившей его общине, ведь центр работает с прибылью, а приобретение его общиной позволит не только сохранить коллектив, но и развить это предприятие", - убежден Владимир Ведмедев.

Центр выставлен на торги в рамках так называемой малой приватизации, находится по адресу г. Сумы, ул. Косовщинская, 18.

Дата проведения аукциона – 3 декабря 2021 года. Стартовая цена 18 164 859 грн. В случае если во время первого аукциона не найдется желающих приобрести предприятие, то через месяц его снова выставят на продажу, но уже за вдвое меньшую цену.

Экономика
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