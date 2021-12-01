Сумские патрульные задержали мужчину, причастного к ограблению пенсионерки На линию 102 поступило сообщение о грабеже по улице Ремесленной. Прибыв по указанному адресу, инспекторы выяснили, что к заявительнице зашел ее знакомый, ранее снимавший у нее комнату. Он насильно отобрал у нее средства в сумме более 1600 гривен и скрылся.

80-летняя гражданка дала описание мужчины. Патрульные экипажи сразу же начали отрабатывать возможные места его пребывания. Через час инспекторы роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) обнаружили схожего по описанию гражданина на улице Холодногорской. Во время общения с охранниками порядка 30-летний мужчина заметно нервничал. Сначала он вообще назывался чужим именем. В ходе поверхностной проверки патрульные обнаружили у него немалую сумму денежных средств. Происхождение денег сумчанин объяснить не мог и постоянно путался в пояснениях. Впоследствии он все же признался в содеянном. Для установления обстоятельств на место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.