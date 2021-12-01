Сумские патрульные задержали мужчину, причастного к ограблению пенсионерки

80-летняя гражданка дала описание мужчины. Патрульные экипажи сразу же начали отрабатывать возможные места его пребывания.
Через час инспекторы роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) обнаружили схожего по описанию гражданина на улице Холодногорской. Во время общения с охранниками порядка 30-летний мужчина заметно нервничал. Сначала он вообще назывался чужим именем. В ходе поверхностной проверки патрульные обнаружили у него немалую сумму денежных средств. Происхождение денег сумчанин объяснить не мог и постоянно путался в пояснениях. Впоследствии он все же признался в содеянном.
Для установления обстоятельств на место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.
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