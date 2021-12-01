В Сумах произошло ДТП на заправке

На месте происшествия инспекторы установили, что 37-летний водитель транспортного средства Renault Koleos перед началом движения не убедился, что это будет безопасно, и допустил повреждение заправочного пистолета АЗС.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault Koleos админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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