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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:26631

В Сумах произошло ДТП на заправке

Вчера около 9 часов 30 минут патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Харьковской.

На месте происшествия инспекторы установили, что 37-летний водитель транспортного средства Renault Koleos перед началом движения не убедился, что это будет безопасно, и допустил повреждение заправочного пистолета АЗС.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault Koleos админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Право Дтп
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