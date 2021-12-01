В Сумах произошло ДТП на заправке Вчера около 9 часов 30 минут патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Харьковской.

На месте происшествия инспекторы установили, что 37-летний водитель транспортного средства Renault Koleos перед началом движения не убедился, что это будет безопасно, и допустил повреждение заправочного пистолета АЗС.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault Koleos админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.