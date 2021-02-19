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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:23546

Приговор по делу Владислава Кривошея об изнасиловании направлен на исполнение

В связи со значительным общественным интересом по делу в отношении 16-летнего парня, обвиняемого в изнасиловании и нанесении потерпевшей легких телесных повреждений, Заречный районный суд г. Сумы сообщает.

22 ноября Сумским апелляционным судом оставлен без изменений приговор Заречного районного суда г. Сумы, которым бывшего воспитанника «Кадетского корпуса имени И.Г. Харитоненко» признали виновным по ч.1 ст. 152, ч.2 ст. 125 УК Украины и приговорили к трем годам лишения свободы. В этот же день приговор суда вступил в законную силу и подлежит немедленному исполнению.

Судебное решение, вступившее в законную силу, обращается к исполнению не позднее чем через три дня со дня вступления им в законную силу или возвращения материалов уголовного производства в суд первой инстанции из суда апелляционной или кассационной инстанции (ч. 1 ст. 535 УПК Украины).

Данное дело вернулось в Заречный районный суд г. Сумы 30 ноября 2021 в 16 час. 30 мин.

Сегодня приговор направлен в Сумское районное управление полиции ГУНП в Сумской области для немедленного исполнения и заключения под стражу осужденного.

Напомним: на оглашение приговора 29 ноября ни осужденный, ни его адвокаты не явились. Потерпевшая считает, что Владислав Кривошей может сбежать из города.

Право Владислав Кривошей
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