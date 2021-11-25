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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

Сегодня, 1 декабря, в 4:45 на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Центральная в с. Семьяновка на Конотопщине.

О пожаре сообщил хозяин, ощутивший резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение очередной караула 38-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 1 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.

В 5:13 возгорание локализовали, а в 5:32 – потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 2 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар
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