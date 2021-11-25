Кому в Сумах отключат свет в понедельник?

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушной линии и оборудовании подстанции.
Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления.
Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.
График отключения тут.
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