На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 384 человек

По состоянию на 1 декабря 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 125 273 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2578 летальных исходов, за минувшие сутки – 12 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 1, Сумской р-н – 6, Шосткинский р-н – 2).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 113 463 человек, из них за минувшие сутки – 1231 (Конотопский р-н – 407, Ахтырский р-н – 79, Роменский р-н – 243, Сумской р-н – 330, Шосткинский р -н – 172).
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