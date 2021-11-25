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“Європейська Солідарність” випередила “Слугу народу” за рейтингом – соцопитування

Якби парламентські вибори в Україні відбувалися б найближчим часом, найбільшу підтримку виборців отримали б партії “Європейська Солідарність” і “Слуга народу”.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів КМІС 26-29 листопада.

“Відносно найвищу підтримку мають “Європейська Солідарність” (14,8% серед усіх респондентів і 17,1% серед тих, хто визначився з вибором), “Слуга народу” (відповідно, 13% і 15%), “Батьківщина” (11,5% і 13,3%)”, – повідомили соціологи.

Далі йдуть такі партій та політичні проєкти: “Розумна політика” (8,6% і 9,9%), “ОПЗЖ” (8% і 9,2%), “Сила і честь” (5,8% і 6,7%), “Українська стратегія Гройсмана” (5% і 5,7%), РПЛ (4,7% і 5,4%), “Наші” (4,6% і 5,3%), “УДАР” (3,9% і 4,5%)”.

У КМІС зазначили, що рейтинги “ЄС” і “Слуга народу” різняться у межах похибки. Рейтинги “ЄС” і “Батьківщина” відрізняються понад статистичну похибку, а “Слуги народу” і “Батьківщини” – у межах похибки.

Довідка. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. У ньому взяли участь 1203 респонденти віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та ОРДЛО).

Похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

 
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