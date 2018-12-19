Смонтировали уже три яруса каркаса, пишет Суспільне.
В прошлом году у елки стояли надувные фигуры и несколько разноцветных домиков, а сама елка пылала огнями. В этом году городской голова Александр Лысенко рассказывал во время аппаратного совещания, что на Театральной площади будет стоять главная елка города и рядом будет несколько локаций с развлечениями. В прошлом году главная елка стояла на площади Независимости. Перенести ее оттуда, говорит мэр, решили, в частности, из-за сильного ветра на площади, который создает дискомфорт для детей.
На аппаратном совещании в мэрии 8 ноября мэр Сум предложил горотделу культуры в этом году перенести и установить главную городскую...
Сегодня, 19 декабря, в Сумах открыли главную елку города на пл. Независимости....
Сумское областное управление лесного и охотничьего хозяйства предлагает жителям Сумщины присоединиться к новогодней акции «Купи елку в горшке - сделай...
4 декабря на центральной площади Белополья установили новогоднюю елку.... 1
Сегодня, 19 декабря, в Сумах торжественно зажгли огни на главной елке города и встретили Вифлеемский огонь мира....