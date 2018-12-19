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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах начали монтировать каркас новогодней елки у театра им. Щепкина

В центре Сум на Театральной площади начали монтировать каркас новогодней елки.

Смонтировали уже три яруса каркаса, пишет Суспільне.

В прошлом году у елки стояли надувные фигуры и несколько разноцветных домиков, а сама елка пылала огнями. В этом году городской голова Александр Лысенко рассказывал во время аппаратного совещания, что на Театральной площади будет стоять главная елка города и рядом будет несколько локаций с развлечениями. В прошлом году главная елка стояла на площади Независимости. Перенести ее оттуда, говорит мэр, решили, в частности, из-за сильного ветра на площади, который создает дискомфорт для детей.

Досуг Новогодняя елка
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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