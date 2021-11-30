В Сумах столкнулись ВАЗ и Бентли Вчера, около 18 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на проспекте Тараса Шевченко.

На месте происшествия инспекторы установили, что 20-летний водитель транспортного средства ВАЗ, не соблюдав безопасной дистанции, допустил столкновение с транспортным средством Bentley. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Патрульные оформили материалы и составили на водителя ВАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.